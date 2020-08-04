Çamur kalkıyor, koku bitiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Körfez’e dökülen Manda Çayı’nda çalışma başlattı. İZSU, bölgede üç aşamalı bir rehabilitasyon projesi hayata geçiriyor. Çalışmalar kapsamında, önce dere tabanında biriken çamur tabakası temizleniyor. Zemin, kaya dolgu ve betonla kaplanıyor. Temiz su akışını sağlamak için sirkülasyon pompaları ve boru hattı kuruluyor.

Kirlilik ve kötü koku sorununu bitirecek projeyi yerinde inceleyen Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, Manda Çayı’nın ağzında biriken yüksekliği 7 metreye yaklaşan çamurdan numuneler alınarak laboratuvarlarda analiz ettirildiğini, alt katmanlardan alınan çamurun en az 80 yıllık olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Soyer, “Hem görüntü hem de çevre sağlığı açısından önemli olan bu çalışmayı ay sonunda tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.