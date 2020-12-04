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    04.12.2020 - 07:00 |

    Can dosta termal kameralı kurtarma

    İzmir İtfaiyesi, Karabağlar’ın Poligon semtinde yer altından geçen elektrik hattından sesler geldiği ihbarı üzerine, yer altına gömülü elektrik hatlarının geçtiği boruda sıkışmış bir kediyi başarılı bir operasyonla kurtardı.

    Can dosta termal kameralı kurtarma

    İzmir İtfaiyesi, Karabağlar’ın Poligon semtinde yer altından geçen elektrik hattından sesler geldiği ihbarı üzerine, yer altına gömülü elektrik hatlarının geçtiği boruda sıkışmış bir kediyi başarılı bir operasyonla kurtardı. İtfaiyeciler, termal görüntüleme cihazıyla yerini saptadıkları kediyi üzerindeki betonu kırarak sıkıştığı yerden çıkardı. Heyecanla bekleyen çevre sakinleri itfaiyenin başarılı operasyonu sonrası büyük sevinç yaşadı. Hayvanseverler can dostun önce karnını doyurdu sonra veterinere götürüp sağlık kontrollerini yaptırdı.
    İtfaiye Yangın Ve Acil Müdahale Şube Müdürü Aydın Mutlu “Arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalmış insanları ya da yangının başlama yerini saptamak için kullandığımız termal görüntüleme cihazı sayesinde hem vücut ısısını tespit edebiliyor hem de görüntü alabiliyoruz” dedi.

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