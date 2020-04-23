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    HaberlerEge Haberleri Can dostlar aç kalmıyor
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    23.04.2020 - 00:04 |

    Can dostlar aç kalmıyor

    Kovid-19 kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla tüm önlemini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, evinde kalan vatandaşların hizmetinde.

    Can dostlar aç kalmıyor

    Denizlililer, 4 gün boyunca ekmek ve tıbbi malzeme gibi acil ihtiyaçları için 112 Çağrı Merkezi ve Büyükşehir Alo 153’ü arayabilecek. Büyükşehir ekipleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu; vatandaşların, ekmek ve tıbbi malzeme gibi gereksinimlerini karşılıyor. 112 İtfaiye, 188 Cenaze ve DESKİ 185 Çağrı Merkezi ile Zabıta da kesintisiz himmette. Sokak hayvanlarının mağdur olmaması için de besleme çalışması yapılıyor.

    BAE'den getirilen Türk vatandaşları öğrenci yurduna yerleştirildiBirleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) uçakla İstanbul'a  getirilen 353 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında  Bolu'daki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
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