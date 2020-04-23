Can dostlar aç kalmıyor

Denizlililer, 4 gün boyunca ekmek ve tıbbi malzeme gibi acil ihtiyaçları için 112 Çağrı Merkezi ve Büyükşehir Alo 153’ü arayabilecek. Büyükşehir ekipleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu; vatandaşların, ekmek ve tıbbi malzeme gibi gereksinimlerini karşılıyor. 112 İtfaiye, 188 Cenaze ve DESKİ 185 Çağrı Merkezi ile Zabıta da kesintisiz himmette. Sokak hayvanlarının mağdur olmaması için de besleme çalışması yapılıyor.