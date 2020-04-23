23.04.2020 - 00:04 |
Can dostlar aç kalmıyor
Kovid-19 kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla tüm önlemini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, evinde kalan vatandaşların hizmetinde.
Denizlililer, 4 gün boyunca ekmek ve tıbbi malzeme gibi acil ihtiyaçları için 112 Çağrı Merkezi ve Büyükşehir Alo 153’ü arayabilecek. Büyükşehir ekipleri ve Vefa Sosyal Destek Grubu; vatandaşların, ekmek ve tıbbi malzeme gibi gereksinimlerini karşılıyor. 112 İtfaiye, 188 Cenaze ve DESKİ 185 Çağrı Merkezi ile Zabıta da kesintisiz himmette. Sokak hayvanlarının mağdur olmaması için de besleme çalışması yapılıyor.
BAE'den getirilen Türk vatandaşları öğrenci yurduna yerleştirildiBirleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) uçakla İstanbul'a getirilen 353 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Bolu'daki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.