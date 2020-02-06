BİST122.3210,15EURO6,590,15USD5,980,07ALTIN299,500,16
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Can dostlar emin ellerde
    ABONE OL
    06.02.2020 - 01:45 |

    Can dostlar emin ellerde

    MSKÜ Veteriner Fakültesi, Bodrum’a tam donanımlı bir hayvan hastanesi yapılması için harekete geçti. Projede onkoloji, kök hücre, tomografi, göz hastanesi de olacak

    Can dostlar emin ellerde

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Hizmetleri’nin projesi olan Eğitim ve Araştırma Hayvan Hastanesi’nin tanıtımı Bodrum’da yapıldı.
    Toplantıda, Milas’ta büyükbaş ağırlıklı olmak üzere hayvan hastanesi projesinin yapımına başladıklarını belirten Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı, “Bodrum’da uluslararası standartlara sahip kurulacak bir hayvan hastanesinin Bodrum’a yakışacağını düşünüyoruz. Donanımlı bir hastane olacak. İçinde onkoloji, kök hücre, tomografi, MR, göz hastanesi ile fizik tedavi merkezi olan bir kurum olacak” ifadesini kullandı.

    Doğumgünü sürprizi

    Prof. Dr. Yağcı, ayrıca içinde pet otelinin de bulunacağını, kedi, köpek ve ayrıca yaban hayvanlarının da tedavilerini yapmayı planladıklarını söyledi, “Yürüteceğimiz çalışmalarda Başkanımız Aras’tan destek istiyoruz” diye konuştu. Başkan Aras, proje üzerindeki gerekli çalışmalar için bir komisyon kurulmasını istedi. Akademik bir birim olan eğitim ve araştırma hayvan hastanesinin projesi üzerinden, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Bodrum Belediyesi arasında bir protokol yapılması da görüşüldü.

    Toplantı sonunda Başkan Aras’a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Aras’a hediye olarak, TEMA Vakfı’nın Elazığ Bademli ormanına 5 fidan dikildiğini gösteren belge takdim edildi.

    Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktıAvrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.
    daha fazla video için
    Berberden gözü kapalı tıraş şovOsmaniye’nin Kadirli ilçesinde 20 yıllık berber Mehmet İşçan’a müşterileri gözü kapalı tıraş yaptırmak için geliyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hayatını kaybeden 3 vatandaşımız var.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hayatını kaybeden 3 vatandaşımız var.

    Dev proje gün sayıyor!

    Dev proje gün sayıyor!

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yapmayan yanar...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yapmayan yanar...

    İsrail'de askerlik gerilimi!

    İsrail'de askerlik gerilimi!

    Sıradaki Haber