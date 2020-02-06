Can dostlar emin ellerde

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Hizmetleri’nin projesi olan Eğitim ve Araştırma Hayvan Hastanesi’nin tanıtımı Bodrum’da yapıldı.

Toplantıda, Milas’ta büyükbaş ağırlıklı olmak üzere hayvan hastanesi projesinin yapımına başladıklarını belirten Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı, “Bodrum’da uluslararası standartlara sahip kurulacak bir hayvan hastanesinin Bodrum’a yakışacağını düşünüyoruz. Donanımlı bir hastane olacak. İçinde onkoloji, kök hücre, tomografi, MR, göz hastanesi ile fizik tedavi merkezi olan bir kurum olacak” ifadesini kullandı.



Doğumgünü sürprizi



Prof. Dr. Yağcı, ayrıca içinde pet otelinin de bulunacağını, kedi, köpek ve ayrıca yaban hayvanlarının da tedavilerini yapmayı planladıklarını söyledi, “Yürüteceğimiz çalışmalarda Başkanımız Aras’tan destek istiyoruz” diye konuştu. Başkan Aras, proje üzerindeki gerekli çalışmalar için bir komisyon kurulmasını istedi. Akademik bir birim olan eğitim ve araştırma hayvan hastanesinin projesi üzerinden, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Bodrum Belediyesi arasında bir protokol yapılması da görüşüldü.



Toplantı sonunda Başkan Aras’a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Aras’a hediye olarak, TEMA Vakfı’nın Elazığ Bademli ormanına 5 fidan dikildiğini gösteren belge takdim edildi.