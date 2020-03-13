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    13.03.2020 - 07:00 |

    Can dostlar emin ellerde

    Karabağlar Belediyesi, geçen yıl üç hayvan sağlığı merkezinde 8 bin 350 hayvanı sağlığına kavuşturdu

    Can dostlar emin ellerde

    Karabağlar Belediyesi, sahipsiz hayvanlara verdiği sağlık hizmetini geliştirerek sürdürüyor. Belediye, geçen yıl üç hayvan sağlığı merkezinde aldığı 11 bin 403 ihbarın tamamını değerlendirdi. Bu kapsamda sekiz bin 350 hayvan sağlığına kavuşturuldu. Üç bin 103 sahipsiz hayvanın kuduz aşısı ve parazit tedavileri yapıldı. Yine insancıl popülasyon yönetimi kapsamında iki bin 855 sahipsiz hayvan kısırlaştırıldı.

    CR cihazı alındı

    2019’da, çekilen röntgenlerin sonuçlarının bilgisayar ortamında görüntülenmesine ilişkin son teknolojiye sahip CR cihazı da alındı. Bu sayede yaklaşık 800 sahipsiz hayvanın ortopedik ve teşhise yönelik röntgen çekimi yapıldı.
    Karabağlar Belediyesi Uzundere Hayvan Sağlığı Merkezi’nde açılan laboratuvarda, tam kan sayımı, mikroskobik bakı ve bu bakı için çeşitli numune boyama yöntemleri kullanılarak sahipsiz hayvan hastalıkları teşhisi ve tedavisine yönelik çalışmalar yürütülüyor.
    Başkan Muhittin Selvitopu, hayvanların yaşam hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

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