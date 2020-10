Can dostlar emin ellerde

Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına kucak açmaya devam ediyor. 249 can dosta ev sahipliği yapan merkezde bakım, tedavi ve kısırlaştırma hizmetlerinin yanı sıra sahiplendirme çalışmaları da yapılıyor. Nisan 2019’dan bu yana 18 ayda 3115 canı misafir eden merkez, 2017 can dostu kısırlaştırdı. 4589 dostumuzu da tedavi etti. Başkan Ömer Günel, “Çok sevdiğimiz ve büyük bir hassasiyet gösterdiğimiz can dostlarımız için çalışıyoruz” dedi.