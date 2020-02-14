14.02.2020 - 00:03 |
Can dostlar için yepyeni bir proje
Uşak Belediyesi, can dostlar için yepyeni bir çalışma başlattı. Belediye, resmi web sitesi üzerinden ‘Barınaktan Sahiplen’ uzantısıyla hayvanseverlerle sokak hayvanlarını buluşturdu.
Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlar, site üzerinden sahiplenmek istediği can dostun bilgilerini öğrenebiliyor, başvuru formu doldurup arzu ettikleri hayvanı sahiplenebiliyor.
ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.