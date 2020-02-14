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    HaberlerEge Haberleri Can dostlar için yepyeni bir proje
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    14.02.2020 - 00:03 |

    Can dostlar için yepyeni bir proje

    Uşak Belediyesi, can dostlar için yepyeni bir çalışma başlattı. Belediye, resmi web sitesi üzerinden ‘Barınaktan Sahiplen’ uzantısıyla hayvanseverlerle sokak hayvanlarını buluşturdu.

    Can dostlar için yepyeni bir proje

    Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlar, site üzerinden sahiplenmek istediği can dostun bilgilerini öğrenebiliyor, başvuru formu doldurup arzu ettikleri hayvanı sahiplenebiliyor.

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