16.04.2020 - 00:04 |
Can dostlar unutulmadı
“BizVarız” diyen gönüllüler, can dostları da unutmadı.
Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerle birlikte sokakta yaşayan hayvanlara mama ve yem dağıttı. Konak Meydanı’ndaki güvercinler beslendi, Menemen ilçesinde sokakta yaşayan hayvanlara kuru mama dağıtıldı.
Manisalı asker Irak’ın kuzeyinde şehit olduManisa Valisi Ahmet Deniz, Soma nüfusuna kayıtlı bir uzman çavuşun Irak’ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olduğunu bildirdi.