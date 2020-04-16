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    HaberlerEge Haberleri Can dostlar unutulmadı
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    16.04.2020 - 00:04 |

    Can dostlar unutulmadı

    “BizVarız” diyen gönüllüler, can dostları da unutmadı.

    Can dostlar unutulmadı

    Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerle birlikte sokakta yaşayan hayvanlara mama ve yem dağıttı. Konak Meydanı’ndaki güvercinler beslendi, Menemen ilçesinde sokakta yaşayan hayvanlara kuru mama dağıtıldı.

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