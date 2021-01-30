Can dostlar unutulmadı

Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, geçen yıl can dostların barınma, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması noktasında hayata geçirdiği hizmetlerde rekor artışa imza attı. Göreve gelir gelmez Hayvan Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan Başkan Utku Gümrükçü, her ayın ilk cuma günü “Çiğli Belediyesi’nde Patili Bir Gün” etkinliğinin düzenlenmesine öncülük etti.

16 bin kg. mama

2018’de kısırlaştırma tedavisi 860 iken, Gümrükçü döneminde bu sayı 2019’da 1154’e, 2020’de ise 1613’e çıktı. Yine geçen yıl 1627 sokak sakinine kuduz aşısı yapıldı. 2018’de toplam 8166 klinik hizmeti verilirken, bu sayı 2019 yılında %14’lük bir artışla 10 bin 963’e, 2020’de ise 12 bin 487’ye yükseldi. Sokağa çıkma kısıtlamalarında ise 9 bin kg köpek maması ve 6 bin 750 kg kedi maması dağıtıldı. 2 bin plastik kedi evi, 50 ahşap kedi evi ve 12 köpek kulübesi kentin farklı noktalarına bırakıldı. Başkan Gümrükçü, “Yeni yılda da sokak sakinlerimiz için hazırladığımız projelerimizle fark yaratacağız. Çiğlimiz tüm canlıların huzur ve güvenle yaşayacağı bir kent olacak” dedi.