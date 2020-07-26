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    HaberlerEge Haberleri Can dostlara hayat veriyor
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    26.07.2020 - 00:02 |

    Can dostlara hayat veriyor

    Can dostlara hayat veriyor

    Edremit Belediyesi, can dostlar için seferber oldu. Veterinerlik Birimleri ekipleri, trafik kazası geçiren yavru köpeği üç haftalık tedaviyle hayata döndürdü. Can dost, alındığı yere geri bırakılmasına rağmen Veterinerlik Birimi’ne döndü. Sahipsiz dostla sevgi bağı kuran personel, köpeği koruma altına aldı, sahiplendi. Öte yandan yaz döneminde artan hava sıcaklığıyla birlikte derelerin su seviyesindeki azalma, alanda yaşayan su kaplumbağalarının hayatını tehdit etmeye başladı. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen belediye ekipleri, Altınkum Kazdağı Caddesi boyunca uzanan dere yatağına tonlarca su takviyesi yaptı, su kaplumbağalarının sıcaktan etkilenmesini önledi.

    Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurduAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize girenlerin ‘boğulan birisi’ olduğunu düşünerek ihbar ettikleri cismin, köpekbalığı ölüsü olduğu anlaşıldı. Kıyıya vuran köpekbalığını cankurtaran sürükleyerek götürdü.
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