Can dostlara hayat veriyor

Edremit Belediyesi, can dostlar için seferber oldu. Veterinerlik Birimleri ekipleri, trafik kazası geçiren yavru köpeği üç haftalık tedaviyle hayata döndürdü. Can dost, alındığı yere geri bırakılmasına rağmen Veterinerlik Birimi’ne döndü. Sahipsiz dostla sevgi bağı kuran personel, köpeği koruma altına aldı, sahiplendi. Öte yandan yaz döneminde artan hava sıcaklığıyla birlikte derelerin su seviyesindeki azalma, alanda yaşayan su kaplumbağalarının hayatını tehdit etmeye başladı. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen belediye ekipleri, Altınkum Kazdağı Caddesi boyunca uzanan dere yatağına tonlarca su takviyesi yaptı, su kaplumbağalarının sıcaktan etkilenmesini önledi.