Can dostlara mama ve su takviyesi

Turgutlu Belediyesi ekipleri, Kovid 19’la mücadele kapsamında sokak hayvanlarını da unutmuyor. Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser’le birlikte sokakta yaşayan hayvanların sokağa çıkma yasağı boyunca mağdur olmamaları için beslenme odaklarına mama ve su takviyesi yaptı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün başta dezenfekte çalışmaları olmak üzere, gereken özeni gösterdiğini kaydeden Akın, “Yasağın sona erdiği son dakikaya kadar özveriyle çalışmalarını yaptılar. Çöp konteyneri de ilaçlandı, tüm mahallelerimizde sivrisineğe karşı ilaçlama da yapıldı” dedi.