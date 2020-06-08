Can dostlara modern yuva

Daha steril koşullarda 40 köpeğin barınabileceği 20 padoklu barınağın yapım çalışması sürüyor. Açık alanları da bulunan padokların sayısı ilk çalışmalarının ardından yapımına başlanacak ikinci etap bölümle 40’a çıkarılacak. Padokların yanısıra kedi kliniği, soğuk hava deposu ve idari binada yenilecek. Çalışmaları hayvanseverlerin görüşlerini doğrultusunda gerçekleştirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Can dostlarımıza sahip çıkmayı bir insanlık ödevi olarak düşünüyoruz” dedi.