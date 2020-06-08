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    HaberlerEge Haberleri Can dostlara modern yuva
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    08.06.2020 - 00:03 |

    Can dostlara modern yuva

    Bornova Belediyesi, Pınarbaşı’ndaki Veteriner İşleri Müdürlüğü Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni hem baştan aşağı yeniliyor, hem de daha fazla dostu koruma altına almak için kapasitesini artırıyor.

    Can dostlara modern yuva

    Daha steril koşullarda 40 köpeğin barınabileceği 20 padoklu barınağın yapım çalışması sürüyor. Açık alanları da bulunan padokların sayısı ilk çalışmalarının ardından yapımına başlanacak ikinci etap bölümle 40’a çıkarılacak. Padokların yanısıra kedi kliniği, soğuk hava deposu ve idari binada yenilecek. Çalışmaları hayvanseverlerin görüşlerini doğrultusunda gerçekleştirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Can dostlarımıza sahip çıkmayı bir insanlık ödevi olarak düşünüyoruz” dedi.

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