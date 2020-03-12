Can dostlara sağlık

Karabağlar Belediyesi, geçen yıl 3 hayvan sağlığı merkezinde aldığı 11 bin 403 ihbarı değerlendirdi. 8 bin 350 hayvan sağlığına kavuşturuldu. 3 bin 103’ünün kuduz aşısı ve parazit tedavileri yapıldı. 2 bin 855 sahipsiz hayvan da kısırlaştırıldı.