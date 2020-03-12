12.03.2020 - 00:00 |
Can dostlara sağlık
Karabağlar Belediyesi, geçen yıl 3 hayvan sağlığı merkezinde aldığı 11 bin 403 ihbarı değerlendirdi. 8 bin 350 hayvan sağlığına kavuşturuldu. 3 bin 103’ünün kuduz aşısı ve parazit tedavileri yapıldı. 2 bin 855 sahipsiz hayvan da kısırlaştırıldı.
YÖK'ün corona virüs toplantısı sona erdiYükseköğretim Kurulunda (YÖK) corona virüs gündemiyle yapılan toplantı sona erdi
Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.