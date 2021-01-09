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    HaberlerEge Haberleri Can dostlara sahip çıktılar
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    09.01.2021 - 07:00 |

    Can dostlara sahip çıktılar

    Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ile Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için duyarlı olmalıyız” dedi

    Can dostlara sahip çıktılar

    Sokak hayvanlarını korumaya ve sahiplendirmeye yönelik çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, Kovid-19’lu günlerde de can dostları yalnız bırakmadı. Belediye ekipleri, Narlıdere Kent Konseyi üyeleri ve gönüllüler tarafından yürütülen besleme çalışmaları, can dostlara umut oldu. Başkan Ali Engin “Can dostlarımız bize emanet” dedi.
    Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ‘Bir kap mama, bir kap su’ kampanyasını başlattıklarını belirtti, “Havaların soğuduğu bu zor günlerde sokakta yaşayan hayvanların aç ve susuz kalmasına izin veremeyiz. Ekiplerimiz, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde, sokak hayvanlarımız için düzenli olarak mama ve su dağıtıyor” dedi.

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