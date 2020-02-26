Can dostlara ücretsiz bakım

Sahipsiz sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda tedavi edilmesini sağlamak amacıyla kurulan, iki veteriner hekim ve bir teknikerin hizmet vereceği Ilıca Veteriner Kliniği’nde bir ameliyathane, bir muayene odası, bir laboratuvar ve tedavi üniteleri bulunuyor.



Kliniğin, herhangi bir kazada acil durum müdahalesi, aşı, kısırlaştırma ve tedavi hizmeti sunacağını belirten Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Hayatımızın bir parçası olan, sokaklarımızı paylaştığımız patili dostlarımızı hiç bir zaman yalnız bırakmayacağız” dedi.