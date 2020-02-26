26.02.2020 - 00:02 |
Can dostlara ücretsiz bakım
Çeşme Belediyesi, sokakta yaşayan can dostlar için ücretsiz veteriner kliniğini hizmete açıyor.
Sahipsiz sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda tedavi edilmesini sağlamak amacıyla kurulan, iki veteriner hekim ve bir teknikerin hizmet vereceği Ilıca Veteriner Kliniği’nde bir ameliyathane, bir muayene odası, bir laboratuvar ve tedavi üniteleri bulunuyor.
Kliniğin, herhangi bir kazada acil durum müdahalesi, aşı, kısırlaştırma ve tedavi hizmeti sunacağını belirten Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Hayatımızın bir parçası olan, sokaklarımızı paylaştığımız patili dostlarımızı hiç bir zaman yalnız bırakmayacağız” dedi.
Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.