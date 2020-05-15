15.05.2020 - 00:01 |
Can dostlara yem atmayı unutmadılar
Karabağlar’da binlerce çocuk, 11.00-15.00 saatleri arasında büyükleriyle birlikte parkları doldurdu. Güneşli havayı fırsat bilen çocuklar, büyüklerinin gözetiminde gönüllerince eğlendi. Top ve oyuncak oynayan, bisiklete binen, koşturan çocuklar hayvanları beslemeyi de unutmadı. Belediye ekipleri ayrıca oyun alanlarının bakım ve onarımlarını da yaptı.
Vatandaşlar yine sahile akın ettiCorona virüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.