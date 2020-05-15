Can dostlara yem atmayı unutmadılar

Karabağlar’da binlerce çocuk, 11.00-15.00 saatleri arasında büyükleriyle birlikte parkları doldurdu. Güneşli havayı fırsat bilen çocuklar, büyüklerinin gözetiminde gönüllerince eğlendi. Top ve oyuncak oynayan, bisiklete binen, koşturan çocuklar hayvanları beslemeyi de unutmadı. Belediye ekipleri ayrıca oyun alanlarının bakım ve onarımlarını da yaptı.