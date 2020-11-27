Can dostlara yeşil merkez

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bornova Gökdere’de temmuz ayında temelini attığı Köpek Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi’ndeki yapım çalışmalarının yüzde 50’si tamamlandı. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yöneticileri, bugüne dek karşı çıktıkları beton barınaklar yerine yeşil alanlara fazlasıyla yer veren proje nedeniyle Başkan Tunç Soyer ve ekibine teşekkür etti.

HAYTAP yöneticilerine alanı gezdirip bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç hayvanların tedavi edileceği ve sahiplendirilmelerinin teşvik edileceği merkezde bin 500 köpeğin barınacağı belirtti. HAYTAP Başkanı Esin Önder de, “Alanın yüzde 50’i yeşil alandan oluşuyor, Bu kadar büyük bir yeşil alanı bu tür projelerde ilk kez görüyorum. Bittiğinde de ne kadar güzel olduğunu göreceğiz” diye konuştu. HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan ise, “HAYTAP olarak çok önem verdiğimiz bir konu vardı. Güçten düşmüş, kaderine terkedilmiş eşek ve katırlar için de bu projede bir alan yaratılmasını istemiştik. Bu önerimiz de bu projede yerine getirildi” dedi.