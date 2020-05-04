04.05.2020 - 00:03 |
Can dostlara yetiştiler!
Yasak sürecinde sokakta yaşayan canları belediyeler unutmadı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından sokak hayvanlarının mağdur olmaması için şehrin çeşitli noktalarına mama bıraktı.
Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, can dostların sağlık durumları da gözden geçirildi. Bergama’da da belediye, sokak hayvanları için belirli aralıklarla farklı noktalara hazır mama ve su bırakmaya devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, İlçe Tarım Müdürü Adem Aklar ve ekipler, sokakları gezdi, dostları besledi.
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