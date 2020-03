Can dostları unutmadı...

Aydın Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında yapmış olduğu çalışmalarda can dostları da unutmadı. Vatandaşları evlerinde kalmaları, mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldıkları bu süreçte sokakta yaşayan can dostların ihtiyaç duydukları mamaya ve suya zor ulaşma ihtimallerine karşın il genelinde var olan mama ve su noktalarına yenilerini ekledi. Başkan Özlem Çerçioğlu, “Hayvansever dostlarımız endişe etmesin. Onlar bizim can dostlarımız. Büyükşehir Belediyesi tüm çalışanlarıyla 24 saat şehrimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.