22.03.2020 - 00:01 |
Can dostları unutmadı...
Aydın Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında yapmış olduğu çalışmalarda can dostları da unutmadı. Vatandaşları evlerinde kalmaları, mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldıkları bu süreçte sokakta yaşayan can dostların ihtiyaç duydukları mamaya ve suya zor ulaşma ihtimallerine karşın il genelinde var olan mama ve su noktalarına yenilerini ekledi. Başkan Özlem Çerçioğlu, “Hayvansever dostlarımız endişe etmesin. Onlar bizim can dostlarımız. Büyükşehir Belediyesi tüm çalışanlarıyla 24 saat şehrimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.