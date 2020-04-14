Can dostları unutmadı

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşın temel ihtiyaçlarını temin eden Turgutlu Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı. Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan ve Zabıta Müdürü Hasan Kızıl ile Katı Atık İstasyonu ve çevresi ile Turgutlu genelindeki pek çok noktada vatandaşlar tarafından beslenemeyen sokak hayvanlarına mama ve su takviyesinde bulundu. Akın, “Turgutlu’muzda yaşayan herkes, tüm canlılar bizim için eşit derecede kıymetli” ifadelerini kullandı.