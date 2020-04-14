BİST96.3990EURO7,41 0,38USD6,770ALTIN374,192,95
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Can dostları unutmadı
    ABONE OL
    14.04.2020 - 07:00 |

    Can dostları unutmadı

    Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşın temel ihtiyaçlarını temin eden Turgutlu Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı.

    Can dostları unutmadı

    Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşın temel ihtiyaçlarını temin eden Turgutlu Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı. Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan ve Zabıta Müdürü Hasan Kızıl ile Katı Atık İstasyonu ve çevresi ile Turgutlu genelindeki pek çok noktada vatandaşlar tarafından beslenemeyen sokak hayvanlarına mama ve su takviyesinde bulundu. Akın, “Turgutlu’muzda yaşayan herkes, tüm canlılar bizim için eşit derecede kıymetli” ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca'dan #BirlikteYeneceğiz paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz. #BirlikteYeneceğiz
    daha fazla video için
    Sinem Güven, Pınar Altuğ ve Ata Demirer'e meydan okuduEski manken Sinem Güven, karantina kurallarına uyarak evden çıkmıyor. Güven, 44 dakikalık egzersizini paylaşarak ünlü isimlere meydan okudu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yasak biter bitmez sokaklara fırladılar

    Yasak biter bitmez sokaklara fırladılar

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    ‘Kuluçka’yı 10 Nisan bozdu

    ‘Kuluçka’yı 10 Nisan bozdu

    Sıradaki Haber