Can dostları unutmadılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Veterinerlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, hasarlı binalarda kalmış evcil hayvanları kurtarmak için canla başla görev yapıyor. Can dostların tedavisinden sahiplerine ulaştırılmasına kadar her detayla titizlikle ilgileniyor.

Kapanla yakalıyorlar

İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak çalışan veteriner hekim Erman Demirtaş, “Girilebilir izni verilen binalarda içeriye giriyoruz. Ancak bazı binalara adım atmak bile mümkün değil. Böyle binalarda kapanlarla hayvanları içeriden çıkarmaya çalışıyoruz. Depremde ölen hayvanlar ise Seyrek’teki hayvan mezarlığına gönderilerek gömü işlemi yapılıyor” dedi.

20 hayvanın tedavi altına alındığını söyleyen Zabıta Trafik Şube Müdürü Gökhan Daca ise, “Tedavinin ardından sahiplerine ulaştırılıyoruz. Sahipleri bulunamazsa sahiplendiriliyorlar. Enkaz çevresinde bulunan ve travma yaşayan can dostlara da gerekli müdahale yapılıyor” diye konuştu.

Sekiz gün sonra kavuştular

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Bayraklı’daki Egemen Apartmanı’ndan bir muhabbet kuşunu kurtardı. Depremzede Erkan Mercan’a ait Çapkın isimli muhabbet kuşu itfaiye personelinin 5. kattaki daireye uzattığı sepet yardımıyla alınarak aşağı indirildi. Yaşadığı mağduriyetin yanında can dostu Çapkın için de günlerdir endişelenen Mercan, İzmir İtfaiyesi personeline duyarlılığı nedeniyle teşekkür etti.