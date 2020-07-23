Can dostları unutmuyorlar...

Güzelbahçe ve Çeşme belediyeleri, sokaktaki dostlar için kolları sıvadı. Güzelbahçe Belediyesi ‘Geçici Hayvan Bakım Evi’nde hizmetlerin daha hızlı ilerlemesi için ‘Can dost WhatsApp hattı’nı kurdu. Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Vatandaşlarımızdan gelen şikayetlerde bazen adres sorunu yaşayabiliyoruz. Böylelikle fotoğraf ve video gönderebilecekler. Hızlı olması için konum da gönderebilir, arayıp konuşabilirler de. Amacımız can dostlarımızın ihtiyaçlarına çözüm bulmak” dedi.



Hatta, 0530 465 00 64 numaralı telefondan ulaşılabiliyor. Çeşme Belediyesi de, sokak hayvanları için ücretsiz veteriner kliniği hizmeti veriyor.



Seferber oldular



Klinik ve hayvan nakil aracı sokaktaki canlara herhangi bir kazada acil durum müdahalesi, aşı, kısırlaştırma ve tedavi hizmeti sunuyor. Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Hayatımızın bir parçası olan, sokaklarımızı paylaştığımız patili dostlarımızı hiç bir zaman yalnız bırakmayacağız” diye konuştu.