Can dostların gerçek dostu

Konak Fuar Asayiş Merkezi’nde görev yapan polis memuru Yılmaz Çamlıbel, yaz sıcağında sokak hayvanlarına hem yiyecek hem de barınak sağlıyor, “O dilsiz hayvanların bana baktıklarındaki mutluluk ifadeleri her şeye değiyor” diyor.

İzmir Kemalpaşa’nın Armutlu Mahallesi’nde ikamet eden polis memuru Yılmaz Çamlıbel’in hayvan sevgisi hem iş arkadaşları hem de çevresinden takdir topluyor. 24 yıllık polis Çamlıbel, çocukluğundan bu yana sokak hayvanlarına karşı özel bir sevgi besliyor.

Emeklilik günü dolmasına karşın görevini sürdüren Çamlıbel, “Hem mesleğimi hem de hayvanları çok seviyorum. Özellikle bu sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarına hem yiyecek hem de barınacak yer sağlamayı bir görev sayıyorum” dedi.

Çevredeki kasaplardan topladığı kemikleri evde haşlayarak sokak hayvanlarını besleyen Çamlıbel, “Birçok insan benimle bu yüzden alay ediyor. Hiç işin yok mu gibi şeyler söylüyorlar. Zamanımı alıyor, ekonomik olarak da bir külfeti var. Ancak, benim için önemli olan, karnını doyurduğum o dilsiz hayvanların bana baktıklarındaki mutluluk ifadeleri” diyor.

‘Şiddete dur diyelim’

Sokak hayvanlarına şiddete karşı mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren polis memuru Çamlıbel, “Sosyal medyada görüyoruz, hayvanlara eziyet ediliyor. Ben onlara insan diyemiyorum. Hiçbir hayvan, bir tehdit sezmeden kimseye zarar vermez. Bu sebeple hayvanları sevelim. Bu dünyada olmasa bile öbür dünyada mutlaka bunun bir mükâfatı olacaktır” diye konuşuyor.

Tüm vatandaşlardan evlerinin önlerine bir tas su ve biraz yemek koymalarını isteyen Çamlıbel, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“İnanın, o suyu içip o yemeği yiyen hayvanların mutluluğu ve size olan bakışları sizi çok mutlu edecek. Evet, hayvanlar belki konuşamıyor ama size olan minnetini bir şekilde gösteriyor.”

Çamlıbel, sokakta yaşayan hayvanların her gereksinimini karşılamak için çaba gösteriyor.