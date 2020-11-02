Can dostların karnı doyuyor

Özdilek Holding, can dostların sağlıklı yaşama hakkına destek olmak amacıyla geçen yıl başlattığı ve bir Mutluluk Hareketi projesi olan Pati Payı’nın devamı olarak, Ankara’da bulunan İnci Anne Barınağı’ndaki canların bir haftalık mama ihtiyacını karşıladı. Mutluluk Hareketi adımıyla dostların gereksinimlerini gidermeye yönelik farkındalık sağlayan Özdilek, hem sahipsiz hem de barınaklardaki can dostlara olan desteğini sürdürmeye devam ediyor.