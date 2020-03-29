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    HaberlerEge Haberleri ‘Can dostların yanındayız’
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    29.03.2020 - 00:05 |

    ‘Can dostların yanındayız’

    Koronavirüs tehdidine karşı kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan can dostların da yanında olmaya devam ediyor.

    ‘Can dostların yanındayız’

    Sevimli dostlarımızın mama ve su ihtiyaçları belediye ekiplerince karşılanıyor. Mama ve su dağıtımları; Kültür, Siteler, Atatürk, Yalı ve Yeni Mahalleleri ile Biçerova İZBAN İstasyonu ve sahil bandında devam etti.

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