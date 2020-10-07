‘Can dostların yanındayız’

Koronavirüs nedeniyle kapalı kaldıktan sonra yeniden hizmete açılan Üçyol Hayvan Sağlığı Merkezi Kedi Kısırlaştırma Ünitesi’ni ziyaret eden Başkan Selvitopu, Veteriner İşleri Müdürü Murat Aras’tan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Karabağlar’da belediyeye ait hayvan sağlığı merkezlerinin sayısının 3’e ulaştığını belirten Selvitopu, “Can dostlarımıza sağlıklı ve nitelikli hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.