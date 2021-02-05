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    05.02.2021 - 07:00 | | DHA

    Can dostunu arıyor

    MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde ‘Şans’ isimli köpeği 8 ay önce çalınan Osman Hız, gelecek iyi haberi bekliyor.

    Can dostunu arıyor

    MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde ‘Şans’ isimli köpeği 8 ay önce çalınan Osman Hız, gelecek iyi haberi bekliyor. Köpeğin işyerinin yakınındaki akaryakıt istasyonunun önünde bir kişi tarafından alındığını güvenlik kamerası görüntülerinden izlediğini söyleyen Hız, Şans’ın bulunması için yardım istedi. Hız, “Polise şikayetçi oldum. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Köpeğim Şans, bulunamadı” dedi. 

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