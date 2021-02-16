Can dostunu bile unutan var

Kayıp eşyaları sahiplerine ulaştırmak amacıyla İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası titiz bir çalışma yürütüyor. Vatandaşlardan gelen başvurular ve şoförlerin bildirimleri değerlendiriliyor, hangi eşyanın kime ait olduğu belirlenip hızla teslim ediliyor. 2020’nin ilk günlerinde hizmete sundukları EnTaksi İzmir sayesinde başarı oranının büyük ölçüde arttığını belirten Oda Başkanı Celil Anık, “Hangi aracın, ne zaman ve hangi yöne yolcu taşıdığını teknolojik altyapımız sayesinde tespit ediyoruz. Düşürülen ve unutulan ne varsa hangi araçta olduğunu belirleyebiliyoruz. Çoğu zaman şoför arkadaşlarımız, yolculardan bildirim gelmeden bunları bulup bize iletiyor” dedi.