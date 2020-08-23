BİST1.110-1.50EURO8.64-0.17USD7.340.59ALTIN457.020.01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Can kaybı olmadı demeyin
    ABONE OL
    23.08.2020 - 00:03 |

    Can kaybı olmadı demeyin

    Menderes’te önceki gün Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan ve büyümeden söndürülen yangında ölen bukalemun ve kaplumbağa orman işçisi Hüsem Karal tarafından görüntülendi.

    Can kaybı olmadı demeyin

    Orman yangınlarıyla mücadele etmenin en zor yanının, her şey bittiğinde yanan hayvanlarla karşılaşmak olduğunu dile getiren Karal, “Yangınlarda can kaybı yaşanmadı denilse de birçok hayvan bu yangınlarda canlarını kaybediyor. Lütfen herkes duyarlı olsun” dedi.

    Yangına, Gaziemir Orman İşletme Şefliği ekipleri ile 3 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 6 arazöz müdahale etti. l Davut can dha

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    YKS tercih sonuçları için ÖSYM tarafından çok önemli açıklama? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

    YKS tercih sonuçları için ÖSYM tarafından çok önemli açıklama? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

    Milyonlarca kişiye ödeniyor! 1544 liraya yükseldi...

    Milyonlarca kişiye ödeniyor! 1544 liraya yükseldi...

    Ortaya çıktı! Corona virüs ve nem...

    Ortaya çıktı! Corona virüs ve nem...

    KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Önlisans başvurusu ne zaman bitiyor?

    KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Önlisans başvurusu ne zaman bitiyor?

    Sıradaki Haber