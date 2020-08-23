Can kaybı olmadı demeyin

Orman yangınlarıyla mücadele etmenin en zor yanının, her şey bittiğinde yanan hayvanlarla karşılaşmak olduğunu dile getiren Karal, “Yangınlarda can kaybı yaşanmadı denilse de birçok hayvan bu yangınlarda canlarını kaybediyor. Lütfen herkes duyarlı olsun” dedi.

Yangına, Gaziemir Orman İşletme Şefliği ekipleri ile 3 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 6 arazöz müdahale etti. l Davut can dha