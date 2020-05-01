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    01.05.2020 - 00:02 |

    Can suyu olacak

    Can suyu olacak

    Koronavirüs salgınının ekonomiye olan olumsuz etkilerinin atlatılabilmesi ve KOBİ’lere uygun koşullarda kredi desteği sağlanabilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ile yaptığı protokolle yeniden başlatılan Nefes Kredisi kapsamında Mİlas Ticaret Odası (MİTSO) ile Denizbank Milas Şubesi arasında protokol imzalandı. MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer ile Denizbank Milas Şube Müdürü İsmet Aloğlu’nun imzaladığı protokole göre, toplam 3 milyon 600 lira kredi verilecek. Başkan Reşit Özer, MİTSO üyelerine 2021 yılında 12 eşit taksitle geri ödenmek üzere yüzde 7.5 faizli kredi sağlanacağını belirtti.

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