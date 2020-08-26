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    26.08.2020 - 07:00 | | DHA

    Çanakkale domatesi fiyattan dertli

    Türkiye genelinde lezzeti ve görüntüsüyle aranan meşhur Çanakkale domatesinin hasadı devam ediyor.

    Çanakkale domatesi fiyattan dertli

    Türkiye genelinde lezzeti ve görüntüsüyle aranan meşhur Çanakkale domatesinin hasadı devam ediyor. Kadın işçilerin çoğunlukta olduğu hasatta, sıcak havaya rağmen kovalar doluyor. Verimin yüksek olduğu yılı yaşayan üreticilerin beklentisi ise toptan alış fiyatının biraz daha yükselmesi.
    Bayramiç’in Türkmenli köyünde 50 dönüm tarlada yıllık 600 ton domates üretimi yaptığını belirten çiftçi Ruhi Dereli, “İlk hasatta domatesi 2 TL’den verdik. Şu anda ise 70 ile 80 kuruş arasında fiyatla satılıyor. Kilosu 1,5 TL’den aşağı düştüğü zaman bu iş olmaz. Günde 5 ile 10 ton arasında domates hasadı yapıyoruz. İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz” dedi.
    İç piyasa için destek istediler
    Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan ise, “Domates üreticisinin para kazanması için kilo fiyatının 1.5 liradan aşağı düşmemesi gerek. “Çünkü girdi maliyetleri yüksek. Şu anda ihracat olmayınca elimizde arz fazlası bir ürün var. Bu arz fazlası ürünü de iç piyasada tüketmek zor gözüküyor. Bunun için hükümetin ve devletimizin politikalarını geliştirmesi gerekiyor” diye konuştu. l 

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