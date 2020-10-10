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    10.10.2020 - 07:00 | | DHA

    ‘Çanakkale duyarlı’

    ÇANAKKALE Valisi İlhami Aktaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri ile vatandaşın toplu bulunduğu alanlar ve işletmelerde koronavirüs önlemlerini denetledi.

    ‘Çanakkale duyarlı’

    ÇANAKKALE Valisi İlhami Aktaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri ile vatandaşın toplu bulunduğu alanlar ve işletmelerde koronavirüs önlemlerini denetledi. Çanakkale genelinde denetimlerin devam edeceğini belirten Aktaş, “Duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür ediyorum. Alınan tedbirlere sıkı bir şekilde uymaya devam edersek salgınla mücadelede başarıya hızlı şekilde ulaşırız dedi. DHAdaşın yoğun olduğu kafeler bölgesinde denetim yaptı. Denizlililerin genel olarak kurallara uyduğunu belirten Atik ve Zolan, vatandaşa maske hediye etti. 

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