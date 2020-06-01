01.06.2020 - 00:03 |
Çanakkale kordon doldu
ÇANAKKALE’de, koronavirüs tedbirler kapsamında kapatılan kordon boyu, normalleşme adımları çerçevesinde tekrar açıldı. Vatandaşlar kordona akın ederken, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. l DHA
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız