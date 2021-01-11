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    11.01.2021 - 00:03 |

    Çanakkale ve Muğla sessizliğe büründü

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar boş kaldı. Çanakkale’de kordon boyu martılara kaldı.

    Çanakkale ve Muğla sessizliğe büründü

    Bazı vatandaşlar, evlerine yakın marketlere giderek alışveriş yaparken, polis ekipleri durdurdukları araçların sürücülerinin izin belgelerini kontrol etti. Bir kadın, yiyecek arayan martılar için kordon boyuna yiyecek bıraktı. Muğla’da da Marmaris, Fethiye, Datça, Bodrum ve Ula gibi turizm merkezleri sessizliğe büründü.
    Marmaris’in işlek yerleri Atatürk Meydanı, Yat Limanı, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerindeki tenhalık dikkat çekti. Bodrum Belediye Meydanı, İskele Meydanı, Cumhuriyet ve Neyzen Tevfik caddelerinin de tedbirlere uyuldu. Fethiye’deki Ölüdeniz sahilleri kısıtlama nedeniyle ıssızlaştı.

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