Çanakkale’de 39 okul yıkılacak

ÇANAKKALE’de, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son yaptırılan deprem soruşturmaları sonucu 39 okulun hizmet binaları için yıkım, 33 okulun hizmet binaları için de güçlendirme kararı verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, “Eğitim öğretim açısından tehlike arz eden ve yıkılması gereken binalar ivedilikle boşaltıldı. Öğrencilerimiz güvenli alanlara taşındı. Akabinde söz konusu binaların yıkımları gerçekleştirildi ve yıkılan binalarımızın yerine yenilerinin yapılması için proje çalışmaları başladı” açıklaması yaptı. -DHA