Çanakkale’nin köylünün yeni gelir kapısı ‘altın mantarı’

Alakeçi Köyü’nde yoğun yağış ile birlikte çıkan altın mantarlarını toplamak için vatandaşlar birbirleriyle yarışır hale geldi. Altın mantarı toplayan Mustafa Akyüz (52) “Bu yıl yağışlar nedeniyle mantar arttı. Bizim de gelir kapımız oldu” dedi. Toptancı Mustafa Esen de, “Mantar alıcıları olarak bu köyde toplanıyoruz” diye konuştu.





