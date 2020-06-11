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    HaberlerEge Haberleri Çanakkale’nin köylünün yeni gelir kapısı ‘altın mantarı’
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    11.06.2020 - 00:00 |

    Çanakkale’nin köylünün yeni gelir kapısı ‘altın mantarı’

    Bayramiç ilçesinde, Kaz Dağları’nda toplanan, rengi nedeniyle ‘altın mantarı’ olarak adlandırılan mantar, köylülerin gelir kapısı oldu.

    Çanakkale’nin köylünün yeni gelir kapısı ‘altın mantarı’

    Alakeçi Köyü’nde yoğun yağış ile birlikte çıkan altın mantarlarını toplamak için vatandaşlar birbirleriyle yarışır hale geldi. Altın mantarı toplayan Mustafa Akyüz (52) “Bu yıl yağışlar nedeniyle mantar arttı. Bizim de gelir kapımız oldu” dedi. Toptancı Mustafa Esen de, “Mantar alıcıları olarak bu köyde toplanıyoruz” diye konuştu.


    İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadıİzmir'de hafta içi olmasına rağmen Kordonboyu'na akın eden vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü.
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