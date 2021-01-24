Çanakkale’ye davetlisiniz

2020 yılı içinde Avec Hotel Çanakkale’yi hizmete sundu. Konaklamanın yanında yöresel lezzetlerin deneyimlenebileceği Carne Restaurant da, faaliyete girdi. Seyahat ederken kısa süre de olsa zaman geçirip hafif atıştırmalıkları Cafely Bistro ve A Black Lounge’da bulabilirsiniz. Günün yorgunluğunu SPA-Welness bölümünde masajla atabilir, iç ve dış mekanlarda toplantılarınızı, nişan-düğün etkinliklerinizi yapabilirsiniz. Misafirlerin, havalimanı, İskele meydanı, Çarşı, Kordon boyuna trafik sorunu yaşamadan gidip gelebilmeleri için ücretsiz VIP araç servisi de bulunuyor. Odalar, ortak alanlar ve kullanılan servis araçları Paşalı Grup iştiraki olan Kleentech şirketinin uzman ekiplerince dezenfekte ediliyor.