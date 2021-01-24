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    24.01.2021 - 00:02 |

    Çanakkale’ye davetlisiniz

    Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, eşsiz doğası ve deniziyle birçok yerli ve yabancı turisti ağırlayan Çanakkale’de 2005 yılında otomativ sektörüyle hizmet vermeye başlayan Paşalı Grubu, turizm sektörüne de dahil oldu.

    Çanakkale’ye davetlisiniz

    2020 yılı içinde Avec Hotel Çanakkale’yi hizmete sundu. Konaklamanın yanında yöresel lezzetlerin deneyimlenebileceği Carne Restaurant da, faaliyete girdi. Seyahat ederken kısa süre de olsa zaman geçirip hafif atıştırmalıkları Cafely Bistro ve A Black Lounge’da bulabilirsiniz. Günün yorgunluğunu SPA-Welness bölümünde masajla atabilir, iç ve dış mekanlarda toplantılarınızı, nişan-düğün etkinliklerinizi yapabilirsiniz. Misafirlerin, havalimanı, İskele meydanı, Çarşı, Kordon boyuna trafik sorunu yaşamadan gidip gelebilmeleri için ücretsiz VIP araç servisi de bulunuyor. Odalar, ortak alanlar ve kullanılan servis araçları Paşalı Grup iştiraki olan Kleentech şirketinin uzman ekiplerince dezenfekte ediliyor.

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