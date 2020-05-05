05.05.2020 - 07:00 |
Canavar düdüğü 80 yıldır var!
DENİZLİ’NİN Buldan ilçesinde, ramazan ayında iftar ve sahur vakitlerinde top atışı yerine, halk arasında ‘canavar düdüğü’ olarak bilinen 80 yıllık siren çalınıyor.
DENİZLİ’NİN Buldan ilçesinde, ramazan ayında iftar ve sahur vakitlerinde top atışı yerine, halk arasında ‘canavar düdüğü’ olarak bilinen 80 yıllık siren çalınıyor. 1940’tan bu yana ramazan topunun atılmadığı ilçede, tarihi siren 40 saniye süreyle 2 farklı ses çıkarıyor. Belediye Başkanı Mustafa Şevik, “Topdamı mevkiini düzenleyerek, top atışlarını eskiden olduğu gibi yine burada yapmak istiyoruz” diye konuştu.
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