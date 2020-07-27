Candan seferberlik

Balıkesir Büyükşehir ile Konak belediyeleri, can dostlar için seferber oldu. Konak Belediyesi, bayat ekmeklerin çöpe atılarak israf edilmesini önlemek ve can dostların beslenmesine destek olmak amacıyla ‘bayat ekmek kutusu’ projesini hayata geçirdi. Kutular, Ali Akman, Kılıçreis ve Muratreis Mahallelerinde yer alan ve evlerde biriken ambalaj atıklarını ayrıştırarak toplanmasını amaçlayan Atık Bank’ların yanına yerleştirdi. Biriken bayat ekmekler sokak hayvanlarının beslenmesi için kullanılacak.

İsraf önleniyor

Balıkesir Büyükşehir de, anlaşma sağladığı kamu ve özel kurumların yemekhanelerinde arta kalan günlük yemekleri, İvrindi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi’nde yaşayan can dostlarla buluşturuyor. Günde iki kez 6 farklı noktaya arta kalan yemekleri almaya giden ekipler, ortalama 2 ton civarında topladıkları yemeklerle hayvanları; sabah ve akşam olmak üzere besliyor. Ayrıca şehrin farklı noktalarına yerleştirilen 50’yi aşkın bayat ekmek toplama kumbarasından da gün aşırı ekmek toplayan ekipler, bunları da dostların beslenmesinde kullanıyor.