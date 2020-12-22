Candan seferberlik

BAYRAKLI Belediyesi, sokağa çıkma yasağında dostların aç kalmaması için seferber oldu. Merkezefendi Beldiyesi de, mama üretim tesisi kurdu. Bayraklı Belediyesi, kısıtlamada ilçenin çeşitli noktalarına mama ve su bırakımlarını sıklaştırdı. Bugüne kadar edi ve köpekler için 5 ton kuru, 250 kutu yaş mama dağıtıldı. 3 bin hayvanın klinik muayeneleri ve tedavileri gerçekleştirildi, 2 bin 500 vatandaşın ihbar değerlendirildi. Başkan Serdar Sandal, can dostları asla sahipsiz bırakmayacaklarını söyledi. Merkezefendi Belediyesi de, ‘Pet Kafe ve Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi’ni hizmete açtı. Üretim merkezinde otellerden, restoranlardan, fabrikalardan, pastanelerden, fırınlardan ve evlerden alınan yemek artıkları, mama üretim cihazında modern ileri işleme teknikleriyle sokak hayvanları için mama haline getirdiklerini kaydeden Başkan Şeniz Doğan, “Her canlıya sahip çıkacağız, her canlıya hizmet edeceğiz” dedi.