Canınız sağ olsun

Karşıyaka ve Turgutluspor arasındaki final maçında 120 dakikada eşitlik bozulmayınca maç penaltılara kaldı. Kazanan ve 2. Lig’e çıkan Turgutluspor oldu.

- Karşıyaka kontrollü bir anlayışla maça başladı. Oyuncular arasında istenilen uyumun olmamasının sonucunda tempo düşüktü. 20. dakika sonrası oyun Turgutlu’nun kontrolüne geçti. İlk yarıda Karşıyaka’nın 2 tehlikeli atağı da Barış’tan geldi. Barış’ın şutunun direkten dönmesi büyük şanssızlıktı. Karşıyaka’da final maçı sebebiyle olsa gerek gerginlik söz konusuydu. Hakan Kuş, Doğukan ve Barış hücumda hareketsiz ve statik kaldılar.

- Turgutlu, orta alanında Mithat ve Samet ile pas alışverişinde başarılıydı. Samet defans arasına girip top alırken; Mithat önce yaptığı asist ve sonra da attığı golle maça damgasını vurdu. 29. dakikada Ergun, 36. dakikada Mithat ve 40. dakikada Onur’la 3 net gol pozisyonunu değerlendiremediler.

l Karşıyaka maçın ikinci yarısı daha iyi oynayama başladı. Doğukan, hızlı ve önemli bir oyuncu. 56. dakikada attığı golle bu özelliğini gösterdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 59. dakikada Hakan Kuş, mutlak bir golü kaçırdı. 1 dakika sonra Mithat’ın kornerinde Samet kafayla beraberlik golünü attı.

- Turgutlu beraberlik golü sonrası takım halinde disiplini ele geçirdi. 79. dakikada Onur’un şutu direkten döndü. Maç 1-1 sona erdi. Uzatmalarda Karşıyaka’nın kondisyon problemi ortaya çıktı. 99. dakikada Mithat’ın golü kendisi açısından tam bir usta golüydü. Ancak Karşıyaka orta alanı ve defansı açısından hatalar zincirinin sonucuydu.

- Karşıyaka’da 117. dakikada Onur penaltı vuruşuyla durumu 2-2 yaptı. 9 kişi kalan Turgutlu, sağlam ve sert bir oyun anlayışıyla Karşıyaka karşısında direndi. Karşıyaka ise rakibinin 9 kişi kalmasından sonra kendi alanında kapanan Turgutlu’ya karşı pozisyon bulmakta zorlandı. Uzatmalar 2-2 sona erdi. Maç penaltılara kaldı. Penaltılarda Turgutluspor kazandı ve 2. lig’e çıktı. Kendilerini kutlarız.

- Karşıyaka’nın en büyük problemi bu maçta da gördük ki transfer yasağı nedeniyle kadro derinliğinin olmaması. Yedek kulübesinden istenilen katkı maalesef gelmiyor. Karşıyaka’da taraftarın inancı en üst düzeydeydi ama olmadı. Beni duygulandıran bir tweet okudum. Diyor ki, “Yetişkin bir Karşıyakalı’nın hayatı boyunca en sık kullandığı cümle ‘Canın sağolsun’muş”. Gerçekten canları sağolsun. Karşıyaka büyük bir camiadır.