Canlar unutulmadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bugüne kadar 1100’ü 2020 yılında olmak üzere 3 bin 500 sokak hayvanı sahiplendirildi. 135 dönüm alana sahip merkezde geçen yıl 5 bin 330 sokak hayvanı tedavi edilirken, 118 yabani hayvan yapılan müdahaleler ile kurtarıldı. Pandemi sürecinde 2 ton mama dağıtımı gerçekleştirilen merkezde geçen yıl 2 bin 750’den fazla sokak hayvanı kısırlaştırıldı. 3 bin 20 sokak hayvanı da aşılandı. Başkan Osman Zolan, hemşehrilerine sokak hayvanlarını sahiplendirme çağrısında bulundu.

Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü geçen yıl 908’i kedi, 584’ü köpek olmak üzere toplam 1492 kısırlaştırma gerçekleştirdi, 85 can dostu sahiplendirdi. Belediye ve hayvanseverlerin desteğiyle sokakta yaşamlarını sürdüren kedi ve köpeklere geçtiğimiz yıl 10 ton mama dağıtıldı. Başkan Mesut Ergin, pandemi yasakları döneminde yürütülen ve halen devam eden kampanyaya destek veren kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.