Canlar unutulmuyor

Karabağlar’da sokakta yiyecek bulmakta zorlanan köpekler ve kedilere kuru mama verilmesinin yanısıra, kuşların yoğun olduğu alanlara da yem bırakılıyor. Mama talebinde bulunmak isteyen vatandaşların Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün 414 81 81 numaralı telefonunu, mesai saatleri içinde aramaları isteniyor. Başkan Muhittin Selvitopu, dağıtımları bu süre boyunca artırarak sürdüreceklerini vurguladı.