BİST98.7590,60EURO7,540,70USD6,960,24ALTIN387,070,13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Canlar unutulmuyor
    ABONE OL
    27.04.2020 - 00:02 |

    Canlar unutulmuyor

    Karabağlar ve Aliağa belediyeleri, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde, can dostlara mama desteğini artırarak sürdürüyor.

    Canlar unutulmuyor

    Karabağlar’da sokakta yiyecek bulmakta zorlanan köpekler ve kedilere kuru mama verilmesinin yanısıra, kuşların yoğun olduğu alanlara da yem bırakılıyor. Mama talebinde bulunmak isteyen vatandaşların Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün 414 81 81 numaralı telefonunu, mesai saatleri içinde aramaları isteniyor. Başkan Muhittin Selvitopu, dağıtımları bu süre boyunca artırarak sürdüreceklerini vurguladı.

    Hastaneden kaçmak isterken canından olduManisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ile yatırıldığı hastaneden kaçmaya çalışan kişi, dördüncü kattan atlayınca yaşamını yitirdi.
    daha fazla video için
    Coronayı yendi ‘Erik Dalı’ eşliğinde taburcu olduTürkiye’de corona virüsü yenerek sağlığına kavuşan hasta sayısı her geçen gün artarken, Malatya’da da iyileşen genç bir hasta sağlık çalışanlarının ‘Erik Dalı’ şarkısıyla oynayarak taburcu edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi... 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Son dakika haberi... 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Bakanlık son noktayı koydu! 3 ay boyunca...

    Bakanlık son noktayı koydu! 3 ay boyunca...

    Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

    Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

    Survivor Gizem Birdan kimdir, nereli? Survivor Gizem kaç yaşında, mesleği ne? Biyografisi...

    Survivor Gizem Birdan kimdir, nereli? Survivor Gizem kaç yaşında, mesleği ne? Biyografisi...

    Sıradaki Haber