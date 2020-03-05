‘Canların acısı kalbimizde’

Yaklaşık 3 bin kişi, ellerinde bayraklarla yürüdü. Vatandaşlar, Suriye’de şehit olan askerler için ilçe belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, siyasi partilerden bağımsız bir şekilde şehitler için tek yürek olan ve saygı yürüyüşüne katılan binlerce kişiye teşekkür etti. Dutlulu, “Suriye’de şehit düşen canlarımızın acısını kalbimizin en derinlerinde hissediyoruz. Allah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın. Şehitlerimiz için tek yürek olan binlerce Akhisarlıya çok teşekkür ederim” dedi.