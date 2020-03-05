BİST110.785-0,38EURO6,780,19USD6,080,09ALTIN320,16-0,22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Canların acısı kalbimizde’
    ABONE OL
    05.03.2020 - 00:03 |

    ‘Canların acısı kalbimizde’

    Suriye'de şehit olan askerler için Manisa’nın Akhisar ilçesinde anma yürüyüşü düzenlendi.

    ‘Canların acısı kalbimizde’

    Yaklaşık 3 bin kişi, ellerinde bayraklarla yürüdü. Vatandaşlar, Suriye’de şehit olan askerler için ilçe belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, siyasi partilerden bağımsız bir şekilde şehitler için tek yürek olan ve saygı yürüyüşüne katılan binlerce kişiye teşekkür etti. Dutlulu, “Suriye’de şehit düşen canlarımızın acısını kalbimizin en derinlerinde hissediyoruz. Allah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın. Şehitlerimiz için tek yürek olan binlerce Akhisarlıya çok teşekkür ederim” dedi. 

    İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (4 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Öğretmen 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Öğretmen dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, dizi nerede çekiliyor?

    Öğretmen 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Öğretmen dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, dizi nerede çekiliyor?

    Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

    Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

    Göçmenlere sert müdahale

    Göçmenlere sert müdahale

    AB temsilcisinden utanç şovu!

    AB temsilcisinden utanç şovu!

    Sıradaki Haber