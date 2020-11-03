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    HaberlerEge Haberleri Canlarını dişlerine taktılar!
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    03.11.2020 - 00:09 |

    Canlarını dişlerine taktılar!

    Canlarını dişlerine taktılar!

    İZMİR’DE meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye’nin dört bir yanından sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri, binaların çöktüğü Bayraklı’ya koştu. Arama kurtarma gönüllüleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleriyle birlikte yıkılan binalarda, enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için canlarını ortaya koydu, zamanla yarışa girdi. Gece- gündüz çalışan gönüllü kahramanların verdikleri kısa molalarda, enkaz yakınındaki alanlarda kartonlar üzerinde yatarak, uyumaya çalıştıkları ya da dinlendikleri görüldü.

    Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda görev yapan Mahalli Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) Başkanı Hüseyin Karadayı, “İzmir, otellerini evlerini açmış durumda. Dayanışmacı ve paylaşmacı olduklarını gösterdiler. Biz buraya binaların altında kalanları kurtarmak için geldik. Bir kişi en fazla yaklaşık 4 saat uyuyabiliyor. Şu an burada bulunan koşullar arkadaşlarımızı ayakta tutuyor” dedi. l DHA

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