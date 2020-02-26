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    HaberlerEge Haberleri Canlı müzikli gösteri
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    26.02.2020 - 00:02 |

    Canlı müzikli gösteri

    Almanya’nın önemli tiyatro gruplarından Theater Strahl, 14 İzmir Uluslararası Kukla Günleri’ne Sınıf Sınıf isimli gösterisiyle geliyor.

    Canlı müzikli gösteri

    6 Mart Cuma akşamı saat 20.00’de Sabancı Kültür Sarayı’nda sergilenecek olan gösterinin müziklerini, Almanya beatbox şampiyonu Mando canlı canlı yapacak. Dünyada her geçen gün daha fazla kişinin takip ettiği bir tür olan mask tiyatrosunun iyi örneklerinden sayılan eğlenceli oyun, bir sınıftaki öğrenciler arasında gelişen komik durumlar ve olaylar üzerine kurulu.

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