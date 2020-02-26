26.02.2020 - 00:02 |
Canlı müzikli gösteri
Almanya’nın önemli tiyatro gruplarından Theater Strahl, 14 İzmir Uluslararası Kukla Günleri’ne Sınıf Sınıf isimli gösterisiyle geliyor.
6 Mart Cuma akşamı saat 20.00’de Sabancı Kültür Sarayı’nda sergilenecek olan gösterinin müziklerini, Almanya beatbox şampiyonu Mando canlı canlı yapacak. Dünyada her geçen gün daha fazla kişinin takip ettiği bir tür olan mask tiyatrosunun iyi örneklerinden sayılan eğlenceli oyun, bir sınıftaki öğrenciler arasında gelişen komik durumlar ve olaylar üzerine kurulu.
Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.