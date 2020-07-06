‘Canlı’ sözleşme

Başkan Aras, toplu iş sözleşmesine sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayında imza attı.

Bodrum Belediyesi Personel A.Ş ile Belediye-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan törende Başkan Ahmet Aras, “Belediye içerisinde aynı işi yapan arkadaşlarımızın; kadrolu, memur ya da taşeron olarak ayrı tutulmasının eşitsizlik yarattığını düşünüyorduk. Bir iyileştirmeye gitmek istedik. Sözleşme benim de çok içime sinen bir çalışma oldu. Önümüzdeki 3 yıla yayarak iyileştirmelerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu. Belediye-İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Ender Akbay da, “Ülkemiz pandemi dolayısıyla zor bir süreçten geçiyor, elimizden geldiğince her iki tarafı da memnun edebilmek için bir şekilde hareket ettik. Gelecek yıl haziran ayında tekrar bir araya gelip, toplu iş sözleşmesinin kalan yıllarını görüşeceğiz. Herkese hayırlı olsun” diye konuştu.