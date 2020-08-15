Canlı yayında başkana sorun

Başkan Cemil Tugay, her ay düzenli olarak yayınlanacak programda; dünyada, ülkede ve kentte yaşanan gelişmelere dair görüşlerini paylaşacak; belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi aktarıp sorulara yanıt verecek. İçeriği ve interaktif yöntemiyle, yerel yönetimlerin halkla ilişkiler çalışmalarında bir ilk olma özelliği taşıyan etkinliği Haluk Işık yönetecek. Başkanla Karşıyaka Günlüğü’nün 17 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00’teki ilk yayınına Karşıyakalılar ve Karşıyaka severleri davet eden Tugay, “Şeffaf, denetlenebilir ve paylaşımcı duruşumuzla, sevgili Karşıyaka’mız için ortak aklı ve güzellikleri birlikte yaratacağız” dedi.