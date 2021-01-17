Çapaçarık Cami’nde ilk Cuma namazı...

Camide ilk vaazı İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır verdi, İl Müftüsü Mustafa Soykök de Cuma hutbesini okudu. Başkan Mehmet Çerçi ile protokol üyeleri, caminin yapımına katkıda bulunan hayırsever işadamları Murat Coşkun, Arif Koşar, Hayrullah Solmaz, Nevzat Sağlam ve Haydar Tekbaş’a hat ve tezhip sanatıyla işlenen tablolar hediye etti.