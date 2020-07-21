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    HaberlerEge Haberleri Caretta Tuba’nın yolculuğu izleniyor
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    21.07.2020 - 07:00 | | AA

    Caretta Tuba’nın yolculuğu izleniyor

    Dalyan’daki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri tarafından uydu takip cihazı takılan ‘Tuba’ adlı Caretta caretta, 5 bin 500 kilometre yol kat etti; Arnavutluk’a geçti.

    Caretta Tuba’nın yolculuğu izleniyor

    Dalyan’daki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri tarafından uydu takip cihazı takılan ‘Tuba’ adlı Caretta caretta, 5 bin 500 kilometre yol kat etti; Arnavutluk’a geçti. DEKAMER Bilimsel Koordinatörü Doğan Sözbilen, kaplumbağanın kumsala ya da başka yönlere nasıl yöneldiğini, yerin manyetik alanından, akıntının yönünden nasıl etkilendiğini takip ettiklerini kaydetti. l

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