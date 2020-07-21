Caretta Tuba’nın yolculuğu izleniyor

Dalyan’daki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri tarafından uydu takip cihazı takılan ‘Tuba’ adlı Caretta caretta, 5 bin 500 kilometre yol kat etti; Arnavutluk’a geçti. DEKAMER Bilimsel Koordinatörü Doğan Sözbilen, kaplumbağanın kumsala ya da başka yönlere nasıl yöneldiğini, yerin manyetik alanından, akıntının yönünden nasıl etkilendiğini takip ettiklerini kaydetti. l